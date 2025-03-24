Свитолина: мне потребуется много усилий, чтобы победить Швёнтек, но я к этому готова

22-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

«Мы играли пару раз, знаем игру друг друга. Я чувствую, что мне нечего терять. Постараюсь восстановиться, потому что мы играем завтра (24 марта. — Прим. «Чемпионата»). Я постараюсь придерживаться своего плана игры и поговорить с тренером. У неё мощная игра. Она большая чемпионка и знает, как побеждать. Мне потребуется много усилий, чтобы победить её, но я к этому готова», — сказала Свитолина в эфире Tennis Channel.