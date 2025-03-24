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Янчук: Андреева — способная и талантливая девочка, но ей надо бороться и трудиться

Янчук: Андреева — способная и талантливая девочка, но ей надо бороться и трудиться
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) от американки Аманды Анисимовой.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра прогрессирует, но по уровню мастерства ещё не обошла топ-20. Надо набирать опыт. Мирра — способная и талантливая девочка. У неё много хороших качеств. Но пока физической силы не хватает, хоть и будет крепнуть с каждым годом. Её игра должна быть мощнее, что и ждёт её впереди. Яркие победы Мирра добывает за счёт психологического эффекта молодой восходящей звезды. Многие теряются в матчах с ней. Та же самая Соболенко могла бы разбить Мирру, но уверенности не было. Мирре надо бороться и трудиться. Впереди длинный путь», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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