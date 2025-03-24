Аманда Анисимова — о мозоли: когда вы получаете острую травму, разрешается взять тайм-аут

17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о медицинских тайм-аутах в матче третьего круга с россиянкой Миррой Андреевой. В начале первого сете врача вызвала Андреева, а Анисимова — при счёте 3:1, 40-40 в третьем сете.

«Конечно, это (тайм-аут Андреевой при 1:2 в первом сете. — Прим. «Чемпионата») было не идеально. Думаю, это немного нарушило ритм матча, потому что мы только начали. После этого я пыталась набрать свой ритм. Я довольна тем, как я могла бороться и оставаться сосредоточенной.

У меня лопнула кожа на пальце. Когда вы получаете острую травму, вам разрешается взять тайм-аут, так я и сделала», — приводит слова Анисимовой Tennis.com.