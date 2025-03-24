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Аманда Анисимова — о мозоли: когда вы получаете острую травму, разрешается взять тайм-аут

Аманда Анисимова — о мозоли: когда вы получаете острую травму, разрешается взять тайм-аут
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17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о медицинских тайм-аутах в матче третьего круга с россиянкой Миррой Андреевой. В начале первого сете врача вызвала Андреева, а Анисимова — при счёте 3:1, 40-40 в третьем сете.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Конечно, это (тайм-аут Андреевой при 1:2 в первом сете. — Прим. «Чемпионата») было не идеально. Думаю, это немного нарушило ритм матча, потому что мы только начали. После этого я пыталась набрать свой ритм. Я довольна тем, как я могла бороться и оставаться сосредоточенной.

У меня лопнула кожа на пальце. Когда вы получаете острую травму, вам разрешается взять тайм-аут, так я и сделала», — приводит слова Анисимовой Tennis.com.

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