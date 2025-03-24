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«Было бы невероятно». Джокович — о цели побить рекорд Коннорса по количеству титулов ATP

«Было бы невероятно». Джокович — о цели побить рекорд Коннорса по количеству титулов ATP
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не отказался от цели побить рекорд американца Джимми Коннорса по количеству титулов на турнирах ATP. Сейчас у Джоковича 99 трофеев, у Коннорса — 109.

«Было бы невероятно достичь этого рекорда, конечно. Я восхищаюсь и искренне уважаю Коннорса. Он всегда поддерживал меня на публике, что я ценю. Это было бы потрясающе. Однако сейчас мне, вероятно, сложнее достичь этого, чем несколько лет назад. Я делаю шаг за шагом, посмотрим. Не знаю, как долго буду продолжать соревноваться, но я всё ещё наслаждаюсь тем, когда играю хорошо», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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