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Новак Джокович: Фонсека очень интересный игрок, но он не единственный

Новак Джокович: Фонсека очень интересный игрок, но он не единственный
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о прогрессе бразильца Жоао Фонсеки, а также о чехе Якубе Меншике и американце Лёнере Тьене.

«О Фонсеке много говорили в последние месяцы, и это справедливо. Он отличный теннисист, совершенный игрок. Впечатляет то, как он бьёт по мячу, но ещё больше впечатляет то, как он справляется с волнением, учитывая, что у него ещё нет большого опыта на самом высоком уровне.

Он очень интересный игрок, за которым интересно наблюдать, но он не единственный. Есть ещё Меншик. Возможно, потому, что люди так много говорят о Фонсеке, они забывают о Меншике, хотя они одного возраста. Есть ещё Тьен. Все эти игроки очень молоды, но они уже так хороши, и это показывает рейтинг», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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