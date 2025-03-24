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Вихлянцева высказалась о поражении Андреевой от Анисимовой в Майами

Вихлянцева высказалась о поражении Андреевой от Анисимовой в Майами
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение 17-летней россиянки Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) от американки Аманды Анисимовой.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Для 17-летней Мирры поражение от Анисимовой не считается какой-то сенсацией. Мы гордимся двумя предыдущими победами Мирры на «тысячниках», но в какой-то момент наступает усталость. Анисимова выросла во Флориде, совсем недавно у неё был стресс — она потеряла отца. Когда она выиграла титул в Дохе, это дало ей определённый стимул.

В матче у Мирры была отличная первая подача. Мне нравится количество брейк-пойнтов — 16 за матч! У неё есть хорошая подача и приём. Анисимова выигрывала в активных ударах, часто помогали противоходы. Всё-таки она посильнее, да и возраст сказывается. Она ловила Мирру на противоходе, Андреева не успевала возвращаться и сыграть резаный. У Мирры они хорошо проходят, но было сложно их исполнить.

Андреева показывает свой теннис, даже когда ей тяжело. Она сохраняет свою подачу и приём. Аманда выглядела посвежее. Плюс сказались всё же родные для Аманды корты. Будем и дальше болеть и следить за Миррой. Отрезок, который она провела, — это задел на будущее», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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