Вихлянцева высказалась о поражении Андреевой от Анисимовой в Майами

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение 17-летней россиянки Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) от американки Аманды Анисимовой.
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«Для 17-летней Мирры поражение от Анисимовой не считается какой-то сенсацией. Мы гордимся двумя предыдущими победами Мирры на «тысячниках», но в какой-то момент наступает усталость. Анисимова выросла во Флориде, совсем недавно у неё был стресс — она потеряла отца. Когда она выиграла титул в Дохе, это дало ей определённый стимул.
В матче у Мирры была отличная первая подача. Мне нравится количество брейк-пойнтов — 16 за матч! У неё есть хорошая подача и приём. Анисимова выигрывала в активных ударах, часто помогали противоходы. Всё-таки она посильнее, да и возраст сказывается. Она ловила Мирру на противоходе, Андреева не успевала возвращаться и сыграть резаный. У Мирры они хорошо проходят, но было сложно их исполнить.
Андреева показывает свой теннис, даже когда ей тяжело. Она сохраняет свою подачу и приём. Аманда выглядела посвежее. Плюс сказались всё же родные для Аманды корты. Будем и дальше болеть и следить за Миррой. Отрезок, который она провела, — это задел на будущее», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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