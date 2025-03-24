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«Слышал и русские выкрики». Хачанов — о болельщиках на матче с Димитровым в Майами

«Слышал и русские выкрики». Хачанов — о болельщиках на матче с Димитровым в Майами
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23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о поддержке на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). В третьем круге он проиграл болгарину Григору Димитрову (15-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 7
7 7 		4 5
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— За Григора пришло болеть очень много людей, очень много выкрикивали, болели, поддерживали. На тебя как-то это повлияло? Это тебе помогало собраться или, наоборот, как-то негативно влияло на твою игру?
— Да нет. Я бы сказал, может быть, за него чуть больше болели, поддерживали, но, опять же, слышал и русские выкрики, поэтому… Мне кажется, тут в Майами такая атмосфера достаточно классная, люди из разных национальностей. Приходит очень много латиноамериканцев, аргентинцев, чилийцев, бразильцев, которые любят теннис, поэтому все заряжены, публика заряжена. Энергетика мне всегда здесь нравится, — сказал Хачанов на YouTube-канале BB Tennis.

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