«Слышал и русские выкрики». Хачанов — о болельщиках на матче с Димитровым в Майами

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о поддержке на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). В третьем круге он проиграл болгарину Григору Димитрову (15-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.
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— За Григора пришло болеть очень много людей, очень много выкрикивали, болели, поддерживали. На тебя как-то это повлияло? Это тебе помогало собраться или, наоборот, как-то негативно влияло на твою игру?
— Да нет. Я бы сказал, может быть, за него чуть больше болели, поддерживали, но, опять же, слышал и русские выкрики, поэтому… Мне кажется, тут в Майами такая атмосфера достаточно классная, люди из разных национальностей. Приходит очень много латиноамериканцев, аргентинцев, чилийцев, бразильцев, которые любят теннис, поэтому все заряжены, публика заряжена. Энергетика мне всегда здесь нравится, — сказал Хачанов на YouTube-канале BB Tennis.
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