«Могу брать домой позитив». Карен Хачанов — о поражении от Димитрова в Майами

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) от болгарина Григора Димитрова.
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«Честно говоря, хороший матч, правда. Обидно, что исход в итоге был не в мою сторону, но были шансы, были возможности, как говорится, всё в моих руках. Но отдаю полностью ему уважение, что он, мне кажется, сыграл тоже очень-очень здорово в эти критические моменты. Всё было прям близко и в первом, и втором, и третьем сете. Вот так они складывались, что кто возьмёт эти важные мячи, тот, в принципе, и получит исход матча.
Понятное дело, расстроен, что проиграл, то, что вообще последние матчи складывались все очень близкие, очень обидные поражения. Чувствую, что вроде бы близко, а вроде бы и исход не в мою сторону. Поэтому только могу брать позитив домой. Понимаю, что уровень есть, то есть вопрос — переломить эти матчи и двигаться дальше», — сказал Хачанов на YouTube-канале BB Tennis.
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