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Марта Костюк подала эйс с руки на матчболе с Анной Блинковой в 3-м круге турнира в Майами

Марта Костюк подала эйс с руки на матчболе с Анной Блинковой в 3-м круге турнира в Майами
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29-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк выполнила подачу навылет с руки на матчболе против россиянки Анны Блинковой в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). 85-я ракетка мира Блинкова потерпела разгромное поражение со счётом 2:6, 1:6.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Матч продолжался 59 минут. За это время Блинкова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. На счету Костюк пять эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В 1/8 финала на турнире в Майами Марта Костюк сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая в третьем круге обыграла россиянку Анну Калинскую.

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