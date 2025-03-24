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«Тренеры переоценены». Кирьос — об успехах Накашимы и Радукану на турнире в Майами

«Тренеры переоценены». Кирьос — об успехах Накашимы и Радукану на турнире в Майами
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об успехах американца Брэндона Накашимы и британки Эммы Радукану на престижном турнире в Майами (США). Оба теннисиста выступают на соревнованиях без тренеров.

«Накашима, должно быть, один из самых недооценённых игроков в теннисе. А ещё люди подозрительно молчат о том, что Радукану сейчас побеждает. Где сейчас все эксперты? Лол, тренеры переоценены», — написал Кирьос на личной странице в соцсети Х.

Накашима и Радукану уже вышли в 1/8 финала в Майами. Американец сыграет с болгарином Григором Димитровым, британка встретится с американкой Амандой Анисимовой.

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