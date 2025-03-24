«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 24 на 25 марта
Сегодня, 24 марта, и в ночь на 25 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч третьего круга соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Третий круг. Частичное расписание 24-25 марта (время московское):
- 18:00. Райлли Опелка (США) — Томаш Махач (Чехия);
- 19:00. Александр Зверев (Германия) — Джордан Томпсон (Австралия);
- 19:30. Тейлор Фриц (США) — Денис Шаповалов (Канада);
- 19:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Якуб Меншик (Чехия);
- 21:00. Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США);
- 2:00. Алекс де Минор (Австралия) — Жоао Фонсека (Бразилия).
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