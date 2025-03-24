Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 24 на 25 марта

«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 24 на 25 марта
Комментарии

Сегодня, 24 марта, и в ночь на 25 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч третьего круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). Третий круг. Частичное расписание 24-25 марта (время московское):

  • 18:00. Райлли Опелка (США) — Томаш Махач (Чехия);
  • 19:00. Александр Зверев (Германия) — Джордан Томпсон (Австралия);
  • 19:30. Тейлор Фриц (США) — Денис Шаповалов (Канада);
  • 19:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Якуб Меншик (Чехия);
  • 21:00. Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США);
  • 2:00. Алекс де Минор (Австралия) — Жоао Фонсека (Бразилия).
Календарь "Мастерса" в Майами
Сетка "Мастерса" в Майами
Материалы по теме
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android