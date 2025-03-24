Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 24 на 25 марта

Сегодня, 24 марта, и в ночь на 25 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвёртого круга соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание 24-25 марта (время московское):