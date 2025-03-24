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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 24 на 25 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 24 на 25 марта
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Сегодня, 24 марта, и в ночь на 25 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвёртого круга соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание 24-25 марта (время московское):

  • 18:00. Наоми Осака (Япония) — Жасмин Паолини (Италия);
  • 20:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эшлин Крюгер (США);
  • 20:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США);
  • 21:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США);
  • 22:00. Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша);
  • 23:00. Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США);
  • 2:00. Александра Эала (Филиппины) — Паула Бадоса (Испания);
  • 3:30. Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).
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