Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 24 на 25 марта
Сегодня, 24 марта, и в ночь на 25 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвёртого круга соревнований.
Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Четвёртый круг. Расписание 24-25 марта (время московское):
- 18:00. Наоми Осака (Япония) — Жасмин Паолини (Италия);
- 20:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Эшлин Крюгер (США);
- 20:30. Арина Соболенко (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США);
- 21:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Аманда Анисимова (США);
- 22:00. Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша);
- 23:00. Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США);
- 2:00. Александра Эала (Филиппины) — Паула Бадоса (Испания);
- 3:30. Элина Свитолина (Украина) — Ига Швёнтек (Польша).
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