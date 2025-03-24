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Филиппинка Эала — о победе над Киз: мне нужно осознать, что я сделала невероятное

Филиппинка Эала — о победе над Киз: мне нужно осознать, что я сделала невероятное
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140-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала оценила свою сенсационную победу над пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (6:4, 6:2) в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 21:10 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

«Не думаю, что у меня было время осмыслить всё, что произошло. Я следую шаг за шагом, концентрируюсь на том, что нужно сделать дальше, а именно хорошо восстановиться для следующего матча. Это очень важная победа. Я очень горжусь тем, чего достигла, это подпитывает меня, но я держу в уме, что дальше будет другой матч. Перед этим мне нужно осознать то, что я сделала невероятное. Думаю, моя реакция на корте в значительной степени отражает то, что я чувствую сейчас», — приводит слова Эалы Punto de Break.

В 1/8 финала 19-летняя Эала сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

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