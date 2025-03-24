Филиппинка Эала — о победе над Киз: мне нужно осознать, что я сделала невероятное

140-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала оценила свою сенсационную победу над пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз (6:4, 6:2) в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США).
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«Не думаю, что у меня было время осмыслить всё, что произошло. Я следую шаг за шагом, концентрируюсь на том, что нужно сделать дальше, а именно хорошо восстановиться для следующего матча. Это очень важная победа. Я очень горжусь тем, чего достигла, это подпитывает меня, но я держу в уме, что дальше будет другой матч. Перед этим мне нужно осознать то, что я сделала невероятное. Думаю, моя реакция на корте в значительной степени отражает то, что я чувствую сейчас», — приводит слова Эалы Punto de Break.
В 1/8 финала 19-летняя Эала сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
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