Ига Швёнтек первой в истории установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в 25-й раз подряд вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000. В третьем круге турнира в Майами (США) она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс.
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 19:10 МСК
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
25 подряд выходов в 1/8 финала — это лучший результат в истории подобных соревнований. Стоит отметить, что формат «тысячников» существует с 2009 года.
За свою карьеру 23-летняя Ига Швёнтек выиграла 10 титулов на турнирах WTA-1000. Ещё два раза она проигрывала в финалах.
В четвёртом круге турнира в Майами Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
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