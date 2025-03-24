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Ига Швёнтек первой в истории установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000

Ига Швёнтек первой в истории установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в 25-й раз подряд вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000. В третьем круге турнира в Майами (США) она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2025, воскресенье. 19:10 МСК
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		1
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

25 подряд выходов в 1/8 финала — это лучший результат в истории подобных соревнований. Стоит отметить, что формат «тысячников» существует с 2009 года.

За свою карьеру 23-летняя Ига Швёнтек выиграла 10 титулов на турнирах WTA-1000. Ещё два раза она проигрывала в финалах.

В четвёртом круге турнира в Майами Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

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