Ига Швёнтек первой в истории установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек в 25-й раз подряд вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000. В третьем круге турнира в Майами (США) она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс.

25 подряд выходов в 1/8 финала — это лучший результат в истории подобных соревнований. Стоит отметить, что формат «тысячников» существует с 2009 года.

За свою карьеру 23-летняя Ига Швёнтек выиграла 10 титулов на турнирах WTA-1000. Ещё два раза она проигрывала в финалах.

В четвёртом круге турнира в Майами Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.