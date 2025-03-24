Чесноков: Медведев провалил первую часть сезона. Пока поводов для оптимизма мало

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о неудачной серии выступлений российского теннисиста Даниила Медведева. На прошлой неделе он проиграл во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

«Медведев однозначно провалил первую часть сезона. После выхода в полуфинал в Индиан-Уэллсе казалось, что он пришёл в себя и дальше будет только лучше, но он опять быстро проиграл. Мне показалось, что в Майами он играл новыми струнами, к которым он не привык, поэтому играл отвратительно. Даже если это был просто эксперимент, то пока повода для оптимизма мало», — приводит слова Чеснокова ТАСС.