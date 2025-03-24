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Крофт: не думаю, что когда-либо видела такую хорошую игру Эммы Радукану

Крофт: не думаю, что когда-либо видела такую хорошую игру Эммы Радукану
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Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт высоко оценила игру своей соотечественницы Эммы Радукану в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Она играла с американкой Маккартни Кесслер, которая снялась при счёте 6:1, 3:0 в пользу британки.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 01:50 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
1 		0
         
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

«С самого начала было просто невероятно, красивые удары по мячу. Не только в геймах на подаче, но и приём запал в голову её сопернице. Эмма просто перебивала её с задней линии. Можно было видеть, как испаряется уверенность на другом конце корта. Не думаю, что я когда-либо видела такую хорошую игру Эммы, какую она показала в этих 10 геймах», — приводит слова Крофт Tennis365.

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