Аманда Анисимова отписалась от Мирры Андреевой в соцсетях после матча 3-го круга в Майами
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17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова отписалась от 17-летней россиянки Мирры Андреевой в социальных сетях после скандальных заявлений по ходу очного матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Андреева по-прежнему подписана на американку.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
Мирра Андреева
М. Андреева
В начале первого сета врача вызвала Андреева, а Анисимова — при счёте 3:1, 40-40 в третьем сете. Мирра осталась недовольна тем, что Аманда взяла медицинский тайм-аут из-за лопнувшей мозоли по ходу гейма на подаче россиянки, и высказала это судье на вышке.
Затем Анисимова опубликовала пост в соцсетях, на котором показала, что на пальце правой руки у неё действительно лопнула мозоль. В матче Аманда Анисимова победила со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.
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