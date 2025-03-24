Гилберт — о скандале в матче Андреевой: нельзя разрешать вызывать врача в середине гейма

Экс четвёртая ракетка мира американец Брэд Гилберт поделился мнением по поводу медицинских тайм-аутов на фоне скандальной ситуации в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Майами (США) между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Амандой Анисимовой.

«Вставлю свои два цента: нельзя разрешать вызывать врача в середине гейма, особенно на подаче соперника. Если вам нужна медицинская помощь, нужно отдавать гейм и затем вызывать врача. То же самое не должно допускаться в конце сетов и перед подачей соперника на матч», — написал Гилберт на личной странице в соцсети Х.

В начале первого сета врача вызвала Андреева, а Анисимова — при счёте 3:1, 40-40 в третьем сете. Мирра осталась недовольна тем, что Аманда взяла медицинский тайм-аут из-за лопнувшей мозоли по ходу гейма на подаче россиянки, и высказала это судье на вышке.