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Хейтер донимал Игу Швёнтек вопросами о личной жизни во время её тренировки в Майами

Хейтер донимал Игу Швёнтек вопросами о личной жизни во время её тренировки в Майами
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек подверглась странному преследованию со стороны мужчины, знаменитого хейтера спортсменки в соцсетях, во время турнира WTA-1000 в Майами (США). Об этом сообщает Sport.pl.

Во время одной из тренировок в Майами данный мужчина с трибун задавал Швёнтек вопросы о личной жизни, некоторые из которых касались её отношений с матерью. Он также неоднократно публиковал негативные посты о теннисистке в соцсети Х, желая ей всяческих неудач.

Швёнтек старалась его игнорировать, а тот постоянно писал посты про её поведение на тренировке. Сейчас его аккаунт в Х удалён. После инцидента в боксе Швёнтек появился телохранитель на случай повторения подобной ситуации.

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