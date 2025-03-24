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Cтало известно, какие вопросы неизвестный задавал Иге Швёнтек с трибун в Майами

Cтало известно, какие вопросы неизвестный задавал Иге Швёнтек с трибун в Майами
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Польское издание Wiadomosci раскрыло несколько вопросов, которые задавал хейтер второй ракетки мира польки Иги Швёнтек теннисистке во время её тренировки на турнире WTA-1000 в Майами (США). Он разговаривал на польском языке.

«DzonnyBravo — человек с таким ником в Х словесно нападал на Игу Швёнтек. Сначала он объявил в социальных сетях, что едет в Майами, чтобы задать ей несколько сложных вопросов. Он «заваливал» её вопросами с трибуны во время посещения одной из тренировок 23-летней спортсменки.

«Эй, Ига, позвони своей маме. Эй, Ига, когда ты помиришься со своей мамой? Дарья (психолог Швёнтек. — Прим. «Чемпионата») бегает с водой, как дрессированная собака. Кто лучше троллит Игу? Даниэль Коллинз или DzonnyBravo?» — приводит цитаты источник.

Сейчас аккаунт мужчины в соцсети Х удалён. После инцидента в боксе Швёнтек появился телохранитель на случай повторения подобной ситуации.

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