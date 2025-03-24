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Представители Иги Швёнтек прокомментировали инцидент с хейтером теннисистки в Майами

Представители Иги Швёнтек прокомментировали инцидент с хейтером теннисистки в Майами
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Менеджер второй ракетки мира польки Иги Швёнтек Дарья Сульгостовская прокомментировала инцидент с хейтером на тренировке теннисистки во время турнира WTA-1000 в Майами (США).

«Мы следим за соцсетями, чтобы выявлять подобные случаи. Конструктивная критика — это одно, а угрозы, разжигание ненависти или даже вмешательство в тренировки — это иное. Мы сообщили о произошедшем организаторам турнира, а также WTA, которые немедленно отреагировали и приняли дополнительные меры предосторожности, предоставив дополнительную защиту, за что мы очень благодарны», — приводит слова Сульгостовской Sport.pl.

Во время одной из тренировок в Майами мужчина с трибун задавал Швёнтек вопросы о личной жизни, в том числе об отношениях с матерью. Он опубликовал видео с тренировки, однако позднее удалил аккаунт в Х.

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