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Джокович — о первой строчке рейтинга: если это станет следствием титулов, то будет здорово

Джокович — о первой строчке рейтинга: если это станет следствием титулов, то будет здорово
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ответил, хотел ли бы он снова стать первой ракеткой мира.

«Номер один? Мне это не так важно. Если это станет следствием титулов и высоких результатов, будет здорово, но это не моя цель.

Моя цель — это возможность проявить себя с лучшей стороны на «Шлемах» и турнирах, в которых я участвую. В данный момент мне важнее выиграть «Шлем» или крупный турнир, чем вернуться на первую строчку», — сказал Джокович на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Майами (США) Джокович вышел в четвёртый круг, где встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

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