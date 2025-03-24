Карен Хачанов рассказал, где будет вести подготовку к турниру в Монте-Карло

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что начнёт подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло в Барселоне.

— И сейчас начинается уже грунтовый сезон, где будешь готовиться к Монте-Карло?

— Я буду в Барселоне. То есть я сначала прилечу в Дубай на пару дней и потом оттуда приеду в Барселону, там уже с командой будем возвращаться к тренировкам, и сколько у нас времени будет, столько будем готовиться к Монте-Карло, — сказал Хачанов на YouTube-канале BB Tennis.

Напомним, в третьем круге «Мастерса» в Майами Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Турнир в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Стефанос Циципас.