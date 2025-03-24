Чесноков: Андреева проиграла Анисимовой, которая по потенциалу может попасть в топ-10

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о порежении 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) от американки Аманды Анисимовой.
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«Любой теннисист, когда играет, хочет победить в каждом матче, и неважно, выиграл ли он прошлый турнир или нет. Анисимова — очень хорошая теннисистка, которая доходила до полуфинала «Большого шлема». А до турнира в Майами она выиграла другой турнир, где одолела очень сильных теннисисток. Аманда — одна из самых опасных игроков, находящихся на 30-40-х строчках рейтинга. По идее по потенциалу она может попасть в топ-10. Мирра Андреева уступила теннисистке, которая умеет играть в теннис и может обыгрывать всех остальных. Мне кажется, что Аманда может взять этот турнир в Майами», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 24 марта 2025
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