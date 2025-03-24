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Чесноков: Андреева проиграла Анисимовой, которая по потенциалу может попасть в топ-10

Чесноков: Андреева проиграла Анисимовой, которая по потенциалу может попасть в топ-10
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о порежении 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами (США) от американки Аманды Анисимовой.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Любой теннисист, когда играет, хочет победить в каждом матче, и неважно, выиграл ли он прошлый турнир или нет. Анисимова — очень хорошая теннисистка, которая доходила до полуфинала «Большого шлема». А до турнира в Майами она выиграла другой турнир, где одолела очень сильных теннисисток. Аманда — одна из самых опасных игроков, находящихся на 30-40-х строчках рейтинга. По идее по потенциалу она может попасть в топ-10. Мирра Андреева уступила теннисистке, которая умеет играть в теннис и может обыгрывать всех остальных. Мне кажется, что Аманда может взять этот турнир в Майами», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь турнира в Майами
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