Умбер — об игре Фонсеки: похожие ощущения испытывал в матчах с Алькарасом и Синнером

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал поражение от 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Майами (США).
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«Это игрок, который действительно прогрессирует. За последние несколько недель он одерживает одну победу за другой, и нет никаких сомнений в том, что он будет играть ведущую роль в ближайшие годы.
Он действовал очень хорошо. Редко играл с парнем, который был бы так быстр. Я и так играю быстро, но он играет ещё быстрее. Похожие ощущения испытывал, когда играл с Алькарасом в Кубке Дэвиса и с Синнером в Риме. Он переиграл меня везде и провёл отличный матч. Для меня это была немного сложная встреча. Держался до самого конца, но сегодня он был сильнее меня», — приводит слова Умбера Lequipe.
Матч Уго Умбера и Жоао Фонсеки завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу представителя Бразилии. Далее он сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
- 24 марта 2025
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