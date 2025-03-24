Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Умбер — об игре Фонсеки: похожие ощущения испытывал в матчах с Алькарасом и Синнером

Умбер — об игре Фонсеки: похожие ощущения испытывал в матчах с Алькарасом и Синнером
Аудио-версия:
Комментарии

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал поражение от 18-летнего бразильского теннисиста Жоао Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 23:40 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Это игрок, который действительно прогрессирует. За последние несколько недель он одерживает одну победу за другой, и нет никаких сомнений в том, что он будет играть ведущую роль в ближайшие годы.

Он действовал очень хорошо. Редко играл с парнем, который был бы так быстр. Я и так играю быстро, но он играет ещё быстрее. Похожие ощущения испытывал, когда играл с Алькарасом в Кубке Дэвиса и с Синнером в Риме. Он переиграл меня везде и провёл отличный матч. Для меня это была немного сложная встреча. Держался до самого конца, но сегодня он был сильнее меня», — приводит слова Умбера Lequipe.

Матч Уго Умбера и Жоао Фонсеки завершился со счётом 6:4, 6:3 в пользу представителя Бразилии. Далее он сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Новак Джокович: Фонсека очень интересный игрок, но он не единственный
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android