Томаш Махач обыграл Райлли Опелку в третьем круге «Мастерса» в Майами
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21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В третьем круге он обыграл американца Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:1), 6:3.
Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 18:10 МСК
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
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Томаш Махач
Т. Махач
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Махач шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Опелки 19 эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал Махач поспорит с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Якуб Меншик (Чехия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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