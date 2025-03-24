Томаш Махач обыграл Райлли Опелку в третьем круге «Мастерса» в Майами

21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В третьем круге он обыграл американца Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Махач шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Опелки 19 эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Махач поспорит с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Якуб Меншик (Чехия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.