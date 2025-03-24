Серундоло из всех южноамериканцев одержал наибольшее количество побед над топ-20 на харде

24-я ракетка мира аргентинский теннисист Франциско Серундоло одержал 10-ю победу над игроком из топ-20 мирового рейтинга на хардовом покрытии. Из всех действующих южноамериканских игроков это самый большой показатель. Следующим по этому показателю после Серундоло идёт Кристьян Гарин (четыре победы).

В третьем круге «Мастерса» в Майами Серундоло обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 6:2, 7:6 (7:4). За выход в четвертьфинал аргентинец поспорит с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 193 540. Победителем прошлого года является Янник Синнер.