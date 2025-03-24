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Серундоло из всех южноамериканцев одержал наибольшее количество побед над топ-20 на харде

Серундоло из всех южноамериканцев одержал наибольшее количество побед над топ-20 на харде
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24-я ракетка мира аргентинский теннисист Франциско Серундоло одержал 10-ю победу над игроком из топ-20 мирового рейтинга на хардовом покрытии. Из всех действующих южноамериканских игроков это самый большой показатель. Следующим по этому показателю после Серундоло идёт Кристьян Гарин (четыре победы).

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 05:20 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 4
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

В третьем круге «Мастерса» в Майами Серундоло обыграл 13-ю ракетку мира американца Томми Пола со счётом 6:2, 7:6 (7:4). За выход в четвертьфинал аргентинец поспорит с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 193 540. Победителем прошлого года является Янник Синнер.

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