Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв Наоми Осаку

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Осаки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.

За выход в полуфинал Паолини поспорит с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.