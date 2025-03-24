Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира в Майами, обыграв Наоми Осаку
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она обыграла японскую теннисистку Наоми Осаку со счётом 3:6, 6:4, 6:4.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
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|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Паолини один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Осаки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.
За выход в полуфинал Паолини поспорит с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
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