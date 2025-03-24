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Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами

Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В третьем круге он обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 7:5, 6:4.

Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 19:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Томпсона 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Майами
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