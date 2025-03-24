Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В третьем круге он обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Томпсона 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с победителем матча Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующий чемпион соревнований — итальянец Янник Синнер.