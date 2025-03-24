«Он точно усложнил мне задачу». Зверев — о победе над Томпсоном в третьем круге в Майами

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном в третьем круге «Мастерса» в Майами (США).

«Джордан точно усложнил мне задачу. Он достойный игрок. Когда ты находишься в ритме, он знает, как его немного нарушить. Так что сегодня у него всё получилось. Я доволен своим уровнем», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Матч Зверева и Томпсона завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу представителя Германии. За выход в четвертьфинал Александр поспорит с победителем встречи Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом является Янник Синнер.