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Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами

Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами
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Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга она обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 20:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 3
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в полуфинал Циньвэнь поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США).

Турнира в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка соревнований — Даниэль Коллинз.

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