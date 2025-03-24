Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами
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Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга она обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 20:10 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 7
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|6 3
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в полуфинал Циньвэнь поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США).
Турнира в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка соревнований — Даниэль Коллинз.
Комментарии
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