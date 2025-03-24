Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами

Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга она обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крюгер четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в полуфинал Циньвэнь поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Даниэль Коллинз (США).

Турнира в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка соревнований — Даниэль Коллинз.