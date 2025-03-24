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«Не знала, что она может так бить». Осака — о поражении в матче с Паолини в Майами

«Не знала, что она может так бить». Осака — о поражении в матче с Паолини в Майами
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче с итальянкой Жасмин Паолини в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Думаю, просто опыт [сыграл свою роль]. Не думаю, что я за последнее время провела много встреч с такими топ-игроками, как она. То, как она действует, застаёт меня врасплох просто из-за её роста. Не знала, что она может так бить», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Матч Наоми Осаки и Жасмин Паолини завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу итальянской спортсменки. Далее она сыграет с победительницей поединка Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).

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