«Не знала, что она может так бить». Осака — о поражении в матче с Паолини в Майами
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче с итальянкой Жасмин Паолини в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
«Думаю, просто опыт [сыграл свою роль]. Не думаю, что я за последнее время провела много встреч с такими топ-игроками, как она. То, как она действует, застаёт меня врасплох просто из-за её роста. Не знала, что она может так бить», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.
Матч Наоми Осаки и Жасмин Паолини завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу итальянской спортсменки. Далее она сыграет с победительницей поединка Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).
Комментарии
- 24 марта 2025
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:39
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
20:43
-
20:26
-
20:21
-
19:29
-
18:44
-
18:33
-
17:28
-
17:20
-
16:18
-
16:00
-
15:46
-
15:33
-
15:12
-
15:00
-
14:47
-
14:27
-
14:11
-
14:00
-
13:42
-
13:26
-
13:01
-
12:27
-
12:16
-
11:59
-
11:45