«Не знала, что она может так бить». Осака — о поражении в матче с Паолини в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче с итальянкой Жасмин Паолини в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

«Думаю, просто опыт [сыграл свою роль]. Не думаю, что я за последнее время провела много встреч с такими топ-игроками, как она. То, как она действует, застаёт меня врасплох просто из-за её роста. Не знала, что она может так бить», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

Матч Наоми Осаки и Жасмин Паолини завершился со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу итальянской спортсменки. Далее она сыграет с победительницей поединка Кори Гауфф (США) — Магда Линетт (Польша).