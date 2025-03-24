Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, уступив Меншику
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71-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В третьем круге соревнований он уступил представителю Чехии Якубу Меншику со счётом 4:6, 4:6.
Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 20:55 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
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Якуб Меншик
Я. Меншик
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Сафиуллин пять раз подал навылет, не допустил ни однрй двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Меншика 14 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных и заработанных брейк-пойнта.
Далее Якуб Меншик сыграет со своим соотечественником Томашем Махачем.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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