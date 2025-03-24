Арина Соболенко вышла в 1/4 финала в Майами, обыграв прошлогоднюю чемпионку Коллинз

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга она обыграла действующую чемпионку соревнований 15-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коллинз один эйс, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Арина Соболенко поспорит с девятой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. В прошлогоднем финале Даниэль Коллинз обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.