Арина Соболенко вышла в 1/4 финала в Майами, обыграв прошлогоднюю чемпионку Коллинз
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В матче четвёртого круга она обыграла действующую чемпионку соревнований 15-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 6:4, 6:4.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 21:05 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Соболенко семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Коллинз один эйс, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Арина Соболенко поспорит с девятой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. В прошлогоднем финале Даниэль Коллинз обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.
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