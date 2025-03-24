Тейлор Фриц обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге турнира в Майами
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В матче третьего круга он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:3.
Майами (м). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 20:50 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Фриц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Шаповалова пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Далее Тейлор Фриц сразится с австралийцем Адамом Уолтоном.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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