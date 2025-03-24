Тейлор Фриц обыграл Дениса Шаповалова в третьем круге турнира в Майами

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Майами (США). В матче третьего круга он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счётом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Фриц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Шаповалова пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Тейлор Фриц сразится с австралийцем Адамом Уолтоном.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.