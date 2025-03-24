Анна Калинская и Кэти Макнелли не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Майами

Пара российской теннисистки Анны Калинской и американки Кэти Макнелли не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге он уступили дуэту Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд со счётом 4:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках пара Калинской и Макнелли ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

За выход в полуфинал Синякова и Таунсенд поспорят с парой Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Хантер из Австралии.