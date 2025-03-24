Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская и Кэти Макнелли не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Майами

Анна Калинская и Кэти Макнелли не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Майами
Комментарии

Пара российской теннисистки Анны Калинской и американки Кэти Макнелли не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге он уступили дуэту Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд со счётом 4:6, 2:6.

Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
24 марта 2025, понедельник. 21:15 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
А. Калинская К. Макнелли

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках пара Калинской и Макнелли ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

За выход в полуфинал Синякова и Таунсенд поспорят с парой Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Хантер из Австралии.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Калинская на тай-брейке проиграла Пегуле и завершила выступление на турнире в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android