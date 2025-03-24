Анна Калинская и Кэти Макнелли не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Майами
Поделиться
Пара российской теннисистки Анны Калинской и американки Кэти Макнелли не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге он уступили дуэту Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд со счётом 4:6, 2:6.
Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
24 марта 2025, понедельник. 21:15 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анна Калинская
Кэти Макнелли
А. Калинская К. Макнелли
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках пара Калинской и Макнелли ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
За выход в полуфинал Синякова и Таунсенд поспорят с парой Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Хантер из Австралии.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2025
-
23:00
-
22:39
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
20:43
-
20:26
-
20:21
-
19:29
-
18:44
-
18:33
-
17:28
-
17:20
-
16:18
-
16:00
-
15:46
-
15:33
-
15:12
-
15:00
-
14:47
-
14:27
-
14:11
-
14:00
-
13:42
-
13:26
-
13:01
-
12:27
-
12:16
-
11:59
-
11:45
-
11:43
-
11:28