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«Даже если я невысокого роста, могу бить сильно». Паолини — о победе над Осакой в Майами

«Даже если я невысокого роста, могу бить сильно». Паолини — о победе над Осакой в Майами
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге итальянка обыграла Наоми Осаку из Японии со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 18:10 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Очень рада этому, и это придаёт мне уверенности. Матч получился хорошим. Думаю, её уровень сегодня был очень высок. Никогда не играла с ней, но много раз смотрела по телевизору. Против неё тяжело — много быстрых розыгрышей. Нужно использовать свои шансы. Я бегала как сумасшедшая. И выиграла поединок.

Мне нравится сильно бить по мячу. Даже если я невысокого роста, могу бить сильно. Сегодня больше бегала, а она била сильнее и лучше меня. Меньше ошибок — это помогло мне выиграть матч», — приводит слова Паолини официальный сайт WTA.

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