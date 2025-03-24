«Даже если я невысокого роста, могу бить сильно». Паолини — о победе над Осакой в Майами

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге итальянка обыграла Наоми Осаку из Японии со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

«Очень рада этому, и это придаёт мне уверенности. Матч получился хорошим. Думаю, её уровень сегодня был очень высок. Никогда не играла с ней, но много раз смотрела по телевизору. Против неё тяжело — много быстрых розыгрышей. Нужно использовать свои шансы. Я бегала как сумасшедшая. И выиграла поединок.

Мне нравится сильно бить по мячу. Даже если я невысокого роста, могу бить сильно. Сегодня больше бегала, а она била сильнее и лучше меня. Меньше ошибок — это помогло мне выиграть матч», — приводит слова Паолини официальный сайт WTA.