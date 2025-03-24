Эмма Радукану разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Майами

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Радукану два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Анисимовой один эйс, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Радукану поспорит с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка соревнований — Даниэль Коллинз.