Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Майами

Эмма Радукану разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Майами
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:1, 6:3.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 22:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Радукану два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Анисимовой один эйс, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Радукану поспорит с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка соревнований — Даниэль Коллинз.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Аманда Анисимова отписалась от Мирры Андреевой в соцсетях после матча 3-го круга в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android