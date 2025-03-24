Эмма Радукану разгромила Аманду Анисимову и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Майами
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:1, 6:3.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 22:10 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её рамках Радукану два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Анисимовой один эйс, две двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Радукану поспорит с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка соревнований — Даниэль Коллинз.
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