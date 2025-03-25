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Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал «тысячника» в Майами, уступив Линетт

Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал «тысячника» в Майами, уступив Линетт
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвёртом круге она уступила польской теннисистке Магде Линетт со счётом 4:6, 4:6.

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 22:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Гауфф три раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Линетт ни одной двойной ошибки, ни одного эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в полуфинал Магда Линетт поспорит с итальянкой Жасмин Паолини.

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Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является Даниэль Коллинз, которая в этом году не смогла выйти в 1/4 финала.

Календарь турнира в Майами
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