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«Верна себе и креативна». Эмма Радукану — о победе над Амандой Анисимовой в Майами

«Верна себе и креативна». Эмма Радукану — о победе над Амандой Анисимовой в Майами
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над американкой Амандой Анисимовой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 22:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«В чём-то это было похоже на вчерашний матч. Чувствовала, что на той стороне что-то происходит, и очень трудно сохранять концентрацию, когда соперница то ошибается, то вдруг просто взрывает линии. Когда всё вроде бы нормально, ты понимаешь, что должна быть сосредоточена на каждом очке.

Очень горжусь тем, как я справилась с этим. Играть с Амандой снова нелегко — у неё потрясающие победы, она входит в топ-20, победила на турнире WTA-1000 в этом году и показывает отличный теннис.

За последнюю неделю после Индиан-Уэллса я проделала большой путь, не всегда чувствовала себя хорошо в теннисе, но на этой неделе меня окружают очень хорошие люди, с которыми весело провожу время вне корта — это очень важно. Я очень экспрессивна и, когда играю лучше всего, определённо аутентична, верна себе и креативна», — приводит слова Радукану LTA.org.uk.

Матч Радукану и Анисимовой завершился со счётом 6:1, 6:3 в пользу британской спортсменки. Далее она сразится с победительницей встречи Марта Костюк (Украина) — Джессика Пегула (США).

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