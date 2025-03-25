Пегула обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами В матче четвёртого круга она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Костюк допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге Пегула встретится с британкой Эммой Радукану.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном поединке прошлого года одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину.