Пегула обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Майами
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Американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Майами В матче четвёртого круга она обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:3.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 23:40 МСК
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Костюк допустила пять двойных ошибок и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В следующем круге Пегула встретится с британкой Эммой Радукану.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном поединке прошлого года одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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