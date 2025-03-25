Паула Бадоса снялась с матча четвёртого круга на турнире в Майами

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с матча четвёртого круга с филиппинкой Александрой Эалой.

Вероятнее всего, причиной снятия спортсменки стала травма спины, которую она получила в поединке третьего круга с датчанкой Кларой Таусон.

Соперницей Эалы в четвертьфинале станет победительница пары Элина Свитолина (Украина) – Ига Швёнтек (Польша).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Его общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.