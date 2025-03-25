Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса снялась с матча четвёртого круга на турнире в Майами

Паула Бадоса снялась с матча четвёртого круга на турнире в Майами
Комментарии

Испанская теннисистка Паула Бадоса снялась с матча четвёртого круга с филиппинкой Александрой Эалой.

Вероятнее всего, причиной снятия спортсменки стала травма спины, которую она получила в поединке третьего круга с датчанкой Кларой Таусон.

Соперницей Эалы в четвертьфинале станет победительница пары Элина Свитолина (Украина) – Ига Швёнтек (Польша).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Его общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Материалы по теме
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android