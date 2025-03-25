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Соболенко — о поражении от Андреевой в финале в Индиан-Уэллсе: был просто не мой день

Соболенко — о поражении от Андреевой в финале в Индиан-Уэллсе: был просто не мой день
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поражениях в финалах турнира на Открытом чемпионате Австралии и в Индиан-Уэллсе.

«Проигрыш в Австралии был очень болезненным, очень тяжёлым. В Индиан-Уэллсе, думаю, это был просто не мой день. Я и моя команда знаем, что там произошло, с чем я боролась. У меня не было времени расстраиваться или что-то в этом роде. На следующий день я сразу же вернулась к тренировкам. Сейчас я здесь, в Майами, так что уже забыла о том, что случилось там», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Напомним, в финале турнира в Австралии Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз, а в решающем матче в Индиан-Уэллсе белоруска уступила россиянке Мирре Андреевой.

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