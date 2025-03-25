Андреева и Шнайдер меньше чем за час вышли в 1/4 финала турнира в Майами в парном разряде
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/8 финала они разгромили китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счётом 6:1, 6:2.
Майами — парный разряд (ж). 2-й круг
25 марта 2025, вторник. 01:45 МСК
Сюй Ифань
Ян Чжаосюань
С. Ифань Я. Чжаосюань
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Продолжительность встречи составила 50 минут. За это время россиянки сделали три эйса и реализовали пять из восьми брейк-пойнтов. На счету китаянок четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Андреева и Шнайдер сыграю с российско-американским дуэтом Екатерина Александрова/Питон Стирнс.
Отметим, Шнайдер и Андреева уже завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, проиграв во втором и третьем круге соответственно.
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