Арина Соболенко отреагировала на оскорбления болельщиков в адрес Мирры Андреевой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на оскорбления в адрес россиянки Мирры Андреевой после поражения в матче третьего круга от американки Аманды Анисимовой.

«Она должна смотреть на это со смехом. Не хочу никого оскорблять, но люди, которые пишут ей комментарии… Это смешно! Она 17-летняя девочка, еще ребенок. Взрослые люди пишут ей комментарии… Их не надо уважать, на них не надо смотреть, даже энергию свою тратить не надо. Только посмеяться, понять, насколько ты успешный человек и идти дальше», — приводит слова Соболенко «Спорт-экспресс».

После матча Андреева показала, как болельщики в соцсети оскорбляют её после поражения от Анисимовой. Позже россиянка удалила пост с оскорблениями от фанатов.

Напомним, Соболенко проиграла Андреевой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.