Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко отреагировала на оскорбления болельщиков в адрес Мирры Андреевой

Арина Соболенко отреагировала на оскорбления болельщиков в адрес Мирры Андреевой
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на оскорбления в адрес россиянки Мирры Андреевой после поражения в матче третьего круга от американки Аманды Анисимовой.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Она должна смотреть на это со смехом. Не хочу никого оскорблять, но люди, которые пишут ей комментарии… Это смешно! Она 17-летняя девочка, еще ребенок. Взрослые люди пишут ей комментарии… Их не надо уважать, на них не надо смотреть, даже энергию свою тратить не надо. Только посмеяться, понять, насколько ты успешный человек и идти дальше», — приводит слова Соболенко «Спорт-экспресс».

После матча Андреева показала, как болельщики в соцсети оскорбляют её после поражения от Анисимовой. Позже россиянка удалила пост с оскорблениями от фанатов.

Напомним, Соболенко проиграла Андреевой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Мирру взбесил поступок соперницы в Майами. А после игры на Андрееву посыпались оскорбления
Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android