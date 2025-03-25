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Соболенко – об игре Андреевой в Майами: было предсказуемо, что она не совсем справится

Соболенко – об игре Андреевой в Майами: было предсказуемо, что она не совсем справится
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о выступлении россиянки Мирры Андреевой на турнире в Майами. Андреева на турнире в Майами дошла до третьего круга, где проиграла американке Аманде Анисимовой.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2025, понедельник. 02:10 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 5 		6 3
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Было предсказуемо, что она не совсем справится не то чтобы с давлением… Не знаю, как это описать, но мы все через это проходили. Победная серия в таком молодом возрасте, не со всеми эмоциями можно справиться. Говорила о том, что она немного была в ауте. Так бывает, это опыт, через него нужно пройти.

Когда она будет в топ-3? Не могу это предсказать, ей нужно поднабраться опыта. Физически она готова, но для ментальности ей необходимо еще поиграть. Чтобы быть стабильной. Уверена, что она дойдет до этого раньше, чем мы», — приводит слова Соболенко «Спорт-экспресс».

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

Напомним, на ранее Андреева обыграла Соболенко в финальном матче на турнире в Индиан-Уэллсе.

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