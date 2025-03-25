Соболенко – об игре Андреевой в Майами: было предсказуемо, что она не совсем справится

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о выступлении россиянки Мирры Андреевой на турнире в Майами. Андреева на турнире в Майами дошла до третьего круга, где проиграла американке Аманде Анисимовой.

«Было предсказуемо, что она не совсем справится не то чтобы с давлением… Не знаю, как это описать, но мы все через это проходили. Победная серия в таком молодом возрасте, не со всеми эмоциями можно справиться. Говорила о том, что она немного была в ауте. Так бывает, это опыт, через него нужно пройти.

Когда она будет в топ-3? Не могу это предсказать, ей нужно поднабраться опыта. Физически она готова, но для ментальности ей необходимо еще поиграть. Чтобы быть стабильной. Уверена, что она дойдет до этого раньше, чем мы», — приводит слова Соболенко «Спорт-экспресс».

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

Напомним, на ранее Андреева обыграла Соболенко в финальном матче на турнире в Индиан-Уэллсе.