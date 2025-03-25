Де Минор обыграл Фонсеку в третьем круге турнира в Майами

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он обыграл бразильца Жоао Фонсеку со счётом 5:7, 7:5, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 2 час 33 минуты. За это время де Минор сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету бразильца четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге де Минор встретится с итальянцем Маттео Берреттини.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.
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