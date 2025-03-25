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Де Минор обыграл Фонсеку в третьем круге турнира в Майами

Де Минор обыграл Фонсеку в третьем круге турнира в Майами
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он обыграл бразильца Жоао Фонсеку со счётом 5:7, 7:5, 6:2.

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2025, вторник. 02:05 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 6
7 		5 3
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Продолжительность встречи составила 2 час 33 минуты. За это время де Минор сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету бразильца четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге де Минор встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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