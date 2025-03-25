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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 24 на 25 марта

В ночь с 24 на 25 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир ATP-1000 в Майами (США). Третий круг. Результаты матчей 24-25 марта:

Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 7:6, 4:6, 6:4;

(Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 7:6, 4:6, 6:4; Райлли Опелка (США) — Томаш Махач (Чехия) — 6:7, 3:6;

(Чехия) — 6:7, 3:6; Александр Зверев (Германия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 6:4;

(Германия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 6:4; Тейлор Фриц (США) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:5, 6:3;

(США) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:5, 6:3; Роман Сафиуллин (Россия) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 4:6;

(Чехия) — 4:6, 4:6; Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6, 5:7, 6:2;

(Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6, 5:7, 6:2; Маттео Берреттини (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:4;

(Италия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:4; Алекс де Минор (Австралия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 5:7, 7:5, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.