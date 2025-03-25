«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 24 на 25 марта
В ночь с 24 на 25 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков третьего круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.
Теннис. Турнир ATP-1000 в Майами (США). Третий круг. Результаты матчей 24-25 марта:
- Адам Уолтон (Австралия) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 7:6, 4:6, 6:4;
- Райлли Опелка (США) — Томаш Махач (Чехия) — 6:7, 3:6;
- Александр Зверев (Германия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 7:5, 6:4;
- Тейлор Фриц (США) — Денис Шаповалов (Канада) — 7:5, 6:3;
- Роман Сафиуллин (Россия) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 4:6;
- Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6, 5:7, 6:2;
- Маттео Берреттини (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:4;
- Алекс де Минор (Австралия) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 5:7, 7:5, 6:3.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.
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