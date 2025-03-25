Даниил Медведев выпадет из топ-10 рейтинга ATP впервые с 2023 года
Поделиться
После матча третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами, где австралийский теннисист Алекс де Минор обыграл Жоао Фонсеку (5:7, 7:5, 6:3), стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 рейтинга ATP.
Майами (м). 3-й круг
25 марта 2025, вторник. 02:05 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Таким образом, это первый раз с января 2023 года, когда россиянин вылетит из десятки лучших теннисистов. Тогда Медведев стал 12-м. Лучшая позиция 29-летнего теннисиста — первая строчка. В последний раз Медведев выходил в лидеры рейтинга ATP в феврале 2022 года.
Напомним, на турнире в Майами Медведев во втором круге проиграл 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2025
-
07:15
-
07:11
-
06:42
-
05:39
-
04:44
-
04:40
-
04:07
-
03:23
-
02:36
-
02:10
-
01:38
-
01:11
-
00:53
-
00:33
-
00:13
-
00:07
- 24 марта 2025
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:39
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
20:43
-
20:26
-
20:21
-
19:29
-
18:44
-
18:33
-
17:28
-
17:20
-
16:18