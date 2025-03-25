Даниил Медведев выпадет из топ-10 рейтинга ATP впервые с 2023 года

После матча третьего круга турнира категории «Мастерс» в Майами, где австралийский теннисист Алекс де Минор обыграл Жоао Фонсеку (5:7, 7:5, 6:3), стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев покинет топ-10 рейтинга ATP.

Таким образом, это первый раз с января 2023 года, когда россиянин вылетит из десятки лучших теннисистов. Тогда Медведев стал 12-м. Лучшая позиция 29-летнего теннисиста — первая строчка. В последний раз Медведев выходил в лидеры рейтинга ATP в феврале 2022 года.

Напомним, на турнире в Майами Медведев во втором круге проиграл 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6.