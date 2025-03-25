Ига Швёнтек обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами
Поделиться
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами. В матче третьего круга она обыграла 22-ю ракетку рейтинга спортсменку из Украины Элину Свитолину со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 05:05 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 2 часа 5 минут. Польская теннисистка сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. В следующем круге Швёнтек встретится с филиппинкой Александрой Эалой.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 марта 2025
-
07:15
-
07:11
-
06:42
-
05:39
-
04:44
-
04:40
-
04:07
-
03:23
-
02:36
-
02:10
-
01:38
-
01:11
-
00:53
-
00:33
-
00:13
-
00:07
- 24 марта 2025
-
23:36
-
23:20
-
23:00
-
22:39
-
22:22
-
22:19
-
22:07
-
21:44
-
21:42
-
21:36
-
20:43
-
20:26
-
20:21
-
19:29
-
18:44
-
18:33
-
17:28
-
17:20
-
16:18