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Ига Швёнтек обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами

Ига Швёнтек обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами. В матче третьего круга она обыграла 22-ю ракетку рейтинга спортсменку из Украины Элину Свитолину со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2025, вторник. 05:05 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Польская теннисистка сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. В следующем круге Швёнтек встретится с филиппинкой Александрой Эалой.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

Календарь «тысячника» в Майами
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