Ига Швёнтек обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал «тысячника» в Майами

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами. В матче третьего круга она обыграла 22-ю ракетку рейтинга спортсменку из Украины Элину Свитолину со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Польская теннисистка сделала одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. В следующем круге Швёнтек встретится с филиппинкой Александрой Эалой.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.